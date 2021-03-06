В Николаевской области, рядом с Первомайском, пожарники помогли отбуксировать автомобиль «‎Ford», съехавший в кювет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В службу спасения информация об инциденте поступила в 4 утра 6 марта, на место происшествия направился дежурный караул. Оказалось что на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев», около села Мичурино Первомайского района, произошло ДТП. Водитель микроавтобуса «‎Ford Transit» не справился с управлением и съехал в кювет, машину перевернулась.

С помощью спецавтомобиля повышенной проходимости САРМ-В микроавтобус поставили на колеса и применив лебедку отбуксировали на проезжую часть, водитель не получил серьезных травм и смог самостоятельно сесть за руль.

Напомним, 4 марта, прошли тактическо-специальные учения на случай возникновения пожара. Спасатели тренировались на базе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.