В четверг 4 марта, прошли тактическо-специальные учения на случай возникновения пожара. Спасатели тренировались на базе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Николаевской области.

Объектом для отработки стало административное помещение, в котором работают правоохранители. В частности, в здании находятся легковоспламеняемая мебель, техника, кроме того, балки для перекрытия здания выполнены из дерева. Целью учений стала отработка совместных слаженных действий полицейских и пожарных.

Согласно условности пожар начался на втором этаже из-за замыкания электросети, дым начал рапространяться по всему помещению, об возгорании передали на линию «101», а полицейские начали гашение собсттвенными силами, предварительно эвакуировав посетителей.

На момент прибытия спасателей, пожаром был охвачен зал площадью 50 м2. В задымленной среде остались еще 4 человека, пожарные в защитных масках вывели их на свежий воздух и помогли спуститься по пожарной автолестнице. Одновременно с этим началось тушение и изоляция очага воспламенения. Координацию мероприятий осуществлял оперативный штаб.

На учениях задействовали 5 единиц техники, 22 спасателя. Участники процесса справились с поставленными задачами на оценку «хорошо».

Ранее НикВести сообщали, что в Корабельном районе Николаева случился пожар в частном жилом доме, спасатели нашли внутри тело погибшей женщины.