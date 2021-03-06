Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, водитель не справился с управлением и автобус слетел в кювет и перевернулся.

Известно, что шестеро граждан Украины погибли, 35 украинцев получили травмы и были госпитализированы в больницы в городах Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Малая Рудна.

Сейчас совместно с перевозчиком и Львовской облгосадминистрацией решается вопрос о возвращении в Украину людей, которые не пострадали или которых скоро выпишут из больницы.

Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные «горячие линии» Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784 138 555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).