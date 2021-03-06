В ночь на 6 марта в Польше произошла авария с рейсовым автобусом «Познань-Херсон», в котором находились 57 украинцев. По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Так, водитель не справился с управлением и автобус слетел в кювет и перевернулся.
Известно, что шестеро граждан Украины погибли, 35 украинцев получили травмы и были госпитализированы в больницы в городах Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Малая Рудна.
Сейчас совместно с перевозчиком и Львовской облгосадминистрацией решается вопрос о возвращении в Украину людей, которые не пострадали или которых скоро выпишут из больницы.
Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные «горячие линии» Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784 138 555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).
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В ночь на 6 марта в Польше произошла авария с рейсовым автобусом «Познань-Херсон», в котором находились 57 украинцев. По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Так, водитель не справился с управлением и автобус слетел в кювет и перевернулся.
Известно, что шестеро граждан Украины погибли, 35 украинцев получили травмы и были госпитализированы в больницы в городах Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Малая Рудна.
Сейчас совместно с перевозчиком и Львовской облгосадминистрацией решается вопрос о возвращении в Украину людей, которые не пострадали или которых скоро выпишут из больницы.
Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные «горячие линии» Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784 138 555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).