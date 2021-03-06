В Днепре группа захвата ворвалась к мужчине в дом, устроила беспорядок и хаос, вынесла двадцать тысяч долларов, но, оказалось, что спецназ вломился в ошибся с жилищем.

Об инциденте сообщает Фокус.

Амур-Нижнеднепровский суд Днепра назначил компенсацию в 1 миллион гривен адвокату Александру Пришедько после того, как в его дом вломились полицейские.

Судья признал действия правоохранителей незаконными и постановил выплатить мужчине компенсацию за моральный ущерб. В решении прописано, что 26 июня 2020 года утром сотрудники ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области и Днепровского отдела полиции ГУНП снесли видеокамеру во дворе, а затем проникнли в дом днепрянина, не показав удостоверений и не объяснив причину.

«Вытащив истца из душевой комнаты, они бросили его обнаженным на холодный пол и начали бить руками и ногами по голове и туловищу, причинив ему телесные повреждения. На полу в душевой комнате под прицелом автомата истец пролежал примерно 45 мин». — сообщается в документе.

На следующий день после обыска хозяин дома обнаружил, что из ящичка в гардеробной комнате, расположенном на втором этаже дома, пропали 20 тысяч долларов. Он тут же обратился в полицию и подал заявление. Кроме того, избитый полмесяца испытывал боль в ребрах и головокружение.