Вечером 6 марта на пересечении улиц Большая Морская и Никольская автомобиль «Москвич» сбил пожилую женщину, когда она пересекала дорогу в нарушение правил.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

В следствие дорожно-транспортного происшествия 79-летняя женщина погибла на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. На месте трагедии работают правоохранители для выяснения обстоятельств инцидента.

По указанным фактам следователи открыли уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами которые управляют транспортными средствами что привело к смерти потерпевшего». Виновному может угрожать лишение свободы до 8 лет и лишения права управлять машиной.

Правоохранители просят обратиться всех, кто мог видеть обстоятельства произошедшего. Позвонить можно по номеру (063) 426 23 32 или по спецлинии «102».

Напомним, рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, 6 человек скончались, больше десятка раненых.