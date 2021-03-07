За последние сутки спасатели дважды ликвидировали пожары на открытой территории в Николаевской области.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщается, что 6 марта в Службу спасения дважды поступали сообщения о возгорании сухой травы и камыша на открытой территории Николаева.

Первый случай произошел в 13:41 по улице Одесское шоссе Николаевского района. В результате неосторожного обращения с огнем возникло возгорание сухой травы. Огнеборцы 19 государственной пожарно-спасательной части ликвидирование пожар травы в 14:30 на площади 120 м2.

В 16:03 в результате поджога возник пожар камыша по улице Лазурной в Заводском районе. Оперативными действиями дежурного караула 3 государственной пожарно-спасательной части возгорание на площади 800 м2 ликвидировано в 17:50.

В целом в пожарах работало 8 человек личного состава и две техники.