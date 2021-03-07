Сегодня утром в Николаевской области вблизи села Христофоровка около Баштанки горел автомобиль ВАЗ 21-01.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Как стало известно, во время движения автомобиля из-под капота начали подыматься языки пламени. Хозяин сразу остановил машину и позвонил по телефону Службы спасения «101». Оперативными действиями огнеборцев в 10:28 пожар был локализирован и в 10:37 ликвидирован на площади 2 м2.
Причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки. От ГСЧС к тушению привлекалась 1 техника и 4 человека.
Ранее сообщалось, что в Николаеве вчера горели камыш и сухая трава.
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Сегодня утром в Николаевской области вблизи села Христофоровка около Баштанки горел автомобиль ВАЗ 21-01.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Как стало известно, во время движения автомобиля из-под капота начали подыматься языки пламени. Хозяин сразу остановил машину и позвонил по телефону Службы спасения «101». Оперативными действиями огнеборцев в 10:28 пожар был локализирован и в 10:37 ликвидирован на площади 2 м2.
Причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки. От ГСЧС к тушению привлекалась 1 техника и 4 человека.
Ранее сообщалось, что в Николаеве вчера горели камыш и сухая трава.