Сегодня утром в Николаевской области вблизи села Христофоровка около Баштанки горел автомобиль ВАЗ 21-01.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Как стало известно, во время движения автомобиля из-под капота начали подыматься языки пламени. Хозяин сразу остановил машину и позвонил по телефону Службы спасения «101». Оперативными действиями огнеборцев в 10:28 пожар был локализирован и в 10:37 ликвидирован на площади 2 м2.

Причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки. От ГСЧС к тушению привлекалась 1 техника и 4 человека.

Ранее сообщалось, что в Николаеве вчера горели камыш и сухая трава.