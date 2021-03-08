За прошедшие сутки, 7 марта, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета.

У населенного пункта Опытное оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное, захватчики совершили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра, 8 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе с нарушением линий разведения сил передислоцировали шесть танков и три гаубицы.