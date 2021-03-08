На военной базе в Экваториальной Гвинее произошли мощные взрывы. В результате погибли 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Еще около 500 человек получили ранения.

Это рассказал президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема.

По его словам, серия мощных взрывов стала результатом небрежности, связанной с использованием динамита на военной базе.

Напомним, в индийском штате Тамил Таду произошел взрыв на пиротехнической фабрике. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 14 человек получили ранения.