На военной базе в Экваториальной Гвинее произошли мощные взрывы. В результате погибли 15 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Еще около 500 человек получили ранения.
Это рассказал президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема.
По его словам, серия мощных взрывов стала результатом небрежности, связанной с использованием динамита на военной базе.
Напомним, в индийском штате Тамил Таду произошел взрыв на пиротехнической фабрике. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 14 человек получили ранения.
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На военной базе в Экваториальной Гвинее произошли мощные взрывы. В результате погибли 15 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Еще около 500 человек получили ранения.
Это рассказал президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема.
По его словам, серия мощных взрывов стала результатом небрежности, связанной с использованием динамита на военной базе.
Напомним, в индийском штате Тамил Таду произошел взрыв на пиротехнической фабрике. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 14 человек получили ранения.