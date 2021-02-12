В индийском штате Тамил Таду произошел взрыв на пиротехнической фабрике. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 14 человек получили ранения.
Об этом сообщает NDTV.
Инцидент произошел на пиротехнической фабрике города Вирудхунагар. 14 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По предварительной версии, причиной взрыва стало трение при смешивании химикатов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших.
– Пожар на заводе пиротехники в Тамилнаде вызывает искреннее сожаление. В этот скорбный час мои мысли с понесшими утрату семьями. Надеюсь, что все, кто получил ранения, быстро восстановятся. В данный момент власти работают на месте, чтобы предоставить помощь всем пострадавшим, - написал он.
Напомним, в Черновцах произошел взрыв в помещении торгового центра «Майдан». В результате взрыва люди не пострадали.
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В индийском штате Тамил Таду произошел взрыв на пиротехнической фабрике. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 14 человек получили ранения.
Об этом сообщает NDTV.
Инцидент произошел на пиротехнической фабрике города Вирудхунагар. 14 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По предварительной версии, причиной взрыва стало трение при смешивании химикатов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших.
– Пожар на заводе пиротехники в Тамилнаде вызывает искреннее сожаление. В этот скорбный час мои мысли с понесшими утрату семьями. Надеюсь, что все, кто получил ранения, быстро восстановятся. В данный момент власти работают на месте, чтобы предоставить помощь всем пострадавшим, - написал он.
Напомним, в Черновцах произошел взрыв в помещении торгового центра «Майдан». В результате взрыва люди не пострадали.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий