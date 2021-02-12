В индийском штате Тамил Таду произошел взрыв на пиротехнической фабрике. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 14 человек получили ранения.

Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел на пиротехнической фабрике города Вирудхунагар. 14 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной версии, причиной взрыва стало трение при смешивании химикатов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших.

– Пожар на заводе пиротехники в Тамилнаде вызывает искреннее сожаление. В этот скорбный час мои мысли с понесшими утрату семьями. Надеюсь, что все, кто получил ранения, быстро восстановятся. В данный момент власти работают на месте, чтобы предоставить помощь всем пострадавшим, - написал он.

Напомним, в Черновцах произошел взрыв в помещении торгового центра «Майдан». В результате взрыва люди не пострадали.