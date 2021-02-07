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В Черновцах сегодня утром, 7 февраля, произошел взрыв в помещении торгового центра «Майдан». В результате взрыва люди не пострадали.
Об этом сообщило местное издание «Молодой буковинец» со ссылкой на полицию Черновцов.
В полиции рассказали, что взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена. От взрыва повылетали окна и повредилось само помещение.
Сейчас на месте взрыва работают правоохранители, пожарные и сотрудники газовой службы.
По неподтвержденной информации, возможно, внутри торгового центра взорвался газовый баллон.
Напомним, ранее в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр».
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В Черновцах сегодня утром, 7 февраля, произошел взрыв в помещении торгового центра «Майдан». В результате взрыва люди не пострадали.
Об этом сообщило местное издание «Молодой буковинец» со ссылкой на полицию Черновцов.
В полиции рассказали, что взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена. От взрыва повылетали окна и повредилось само помещение.
Сейчас на месте взрыва работают правоохранители, пожарные и сотрудники газовой службы.
По неподтвержденной информации, возможно, внутри торгового центра взорвался газовый баллон.
Напомним, ранее в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр».
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
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