В больницах Подкарпатского воеводства сейчас находятся 25 украинцев, пострадавших в ДТП с украинским автобусом в субботу, врачи пока не планируют никого выписывать. Родственники опознали уже четырех из пяти жертв автокатастрофы.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

«На данный момент в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется», - сообщил он.

Украинский дипломат сообщил, что родственники опознали уже четырех из пяти жертв катастрофы. Ближайшие родственники пятой жертвы вскоре должны прибыть в Перемышль.

По его словам, если прокуратура предоставит все подтверждающие документы о смерти граждан Украины, то транспортировка тел в Украину может начаться уже завтра.