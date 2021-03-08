В больницах Подкарпатского воеводства сейчас находятся 25 украинцев, пострадавших в ДТП с украинским автобусом в субботу, врачи пока не планируют никого выписывать. Родственники опознали уже четырех из пяти жертв автокатастрофы.
Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
«На данный момент в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется», - сообщил он.
Украинский дипломат сообщил, что родственники опознали уже четырех из пяти жертв катастрофы. Ближайшие родственники пятой жертвы вскоре должны прибыть в Перемышль.
По его словам, если прокуратура предоставит все подтверждающие документы о смерти граждан Украины, то транспортировка тел в Украину может начаться уже завтра.
Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошла авария с рейсовым автобусом «Познань-Херсон», в котором находились 57 украинцев.
Следователи уже допросили в качестве свидетеля второго водителя, который в момент аварии не был за рулем. Тот водитель, который в момент ДТП управлял автобусом, сейчас находится в больнице.
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В больницах Подкарпатского воеводства сейчас находятся 25 украинцев, пострадавших в ДТП с украинским автобусом в субботу, врачи пока не планируют никого выписывать. Родственники опознали уже четырех из пяти жертв автокатастрофы.
Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
«На данный момент в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется», - сообщил он.
Украинский дипломат сообщил, что родственники опознали уже четырех из пяти жертв катастрофы. Ближайшие родственники пятой жертвы вскоре должны прибыть в Перемышль.
По его словам, если прокуратура предоставит все подтверждающие документы о смерти граждан Украины, то транспортировка тел в Украину может начаться уже завтра.
Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошла авария с рейсовым автобусом «Познань-Херсон», в котором находились 57 украинцев.
Следователи уже допросили в качестве свидетеля второго водителя, который в момент аварии не был за рулем. Тот водитель, который в момент ДТП управлял автобусом, сейчас находится в больнице.