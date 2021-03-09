8 марта в 12:33 по спецлинии «101» поступило сообщение о пожаре ульев на территории частного домовладения по улице Дружбы народов в поселке Александровка Вознесенского района Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По указанному адресу было направлено дежурное отделение местной пожарной охраны «Александровка». В 12:42 пожар площадью 20 кв. м локализовали и в 13:05 он был ликвидирован. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 5 ульев. По предварительным данным причиной пожара стал поджог. От ГСЧС привлекалось 3 человека и 1 единица техники.