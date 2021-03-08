8 марта в 13:13 поступило сообщение о возгорании в спальном помещении для охраны на одном из предприятий города Николаева по улице Индустриальной.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.

К месту по повышенному номеру вызова были направлены два дежурных отделения 3 государственной пожарно-спасательной части и второе отделение 2 части, а также очередная смена оперативно-координационного центра.

По приезду было установлено, что огнем охвачено все здание и существовала угроза переброски пламени на рядом расположенные здания. После обесточивания пожарные с помощью подачи водяных стволов в 13:49 ликвидировали пожар на площади 30 кв. м. Вероятной причиной возникновения горения стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

К тушению от ГСЧС привлекались четыре машины и 18 человек. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники «Николаевоблэнерго». Пострадавших и травмированных нет.

Напомним, 7 марта спасатели четыре раза тушили пожары в жилом секторе, один человек погиб.