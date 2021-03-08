7 марта спасатели четыре раза тушили пожары в жилом секторе, один человек погиб.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

7 марта в 7:33 на пункт связи 1 части поступило сообщение о возгорании в жилом доме в садовом товариществе «Берег» в селе Баловное Новоодесского района.

По прибытию к месту вызова очередным караулом в помещении дачного дома было обнаружено тело погибшего мужчины 1970 г.р. В 8:05 пожар ликвидировали на площади 5 кв. м, его причина устанавливается.

О пожаре жилого дома по ул. Демьяна Бедного, что в Первомайске спасателям сообщили в 16:55. Двумя отделениями спасатели 23 части ликвидировали горение на площади 20 кв. м.

В 19:04 дежурный караул 23 части выехал на тушение еще одного жилого дома по ул. Центральной села Грушевка Первомайского района. Возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Оперативными действиями пожарных удалось укротить пламя и ликвидировать пожар площадью 10 кв. м, не допустив его распространение на здание.

Чуть позже, в 19:56, пожарным Первомайщины пришлось ликвидировать возгорание электросчетчика на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Достоевского. С помощью порошкового огнетушителя горение ликвидировали в 20:12 на площади 1 кв. м. Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Всего в тушении были задействованы 5 единиц техники и 22 человека личного состава.