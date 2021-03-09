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На Николаевщине местный житель разобрал бетонные плиты и лотки для сброса воды на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев и вымостил ими свой двор.
Об этом сообщили в пресс-службе Службе автомобильных дорог в Николаевской области в социальной сети Facebook.
В службе отметили, что действия местного жителя могут привести к тому, что участок дороги на котором он разобрал водосброс, может стать аварийным, так как дождевая вода размоет почву под ним.
— Местный житель решил за средства налогоплательщиков выложить подъезд к своему двору похищенными бетонными плитами. Стыд и совесть напрочь отсутствуют, а наглость и тотальная безответственность просто поражают. Миллионные убытки причинены придорожной инфраструктуре, ведь из-за отсутствия полноценного отвода воды, почва подмывается, а это приводит к разрушению укрепляющей насыпи, основания дорожной одежды и опорных плит. Но самое главное — подвергает опасности сотни людей, которые ежедневно курсируют основной трассой области. Срабатывает принцип домино, когда изменение одного элемента конструкции порождает цепную реакцию. И теперь дорожники, вместо того, чтобы выполнять плановые ремонты, должны восстанавливать изуродованное и раскуроченное место орудования здешнего вандала. А это миллионы гривен налогоплательщиков. Зато теперь мы знаем, как выглядит двор на миллион, — говорится в сообщении.
Представители Службы автомобильных дорог обратились в правоохранительные органы для расследования и призывают наказать мужчину и обязать его возместить государству нанесенный ущерб
Напомним, сотрудники коммунального предприятия «Николаевводоканал» снова зафиксировали попытку кражи плит с инспекторской дороги, которая является частью комплекса водовода «Днепр-Николаев».
На Николаевщине местный житель разобрал бетонные плиты и лотки для сброса воды на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев и вымостил ими свой двор.
Об этом сообщили в пресс-службе Службе автомобильных дорог в Николаевской области в социальной сети Facebook.
В службе отметили, что действия местного жителя могут привести к тому, что участок дороги на котором он разобрал водосброс, может стать аварийным, так как дождевая вода размоет почву под ним.
— Местный житель решил за средства налогоплательщиков выложить подъезд к своему двору похищенными бетонными плитами. Стыд и совесть напрочь отсутствуют, а наглость и тотальная безответственность просто поражают. Миллионные убытки причинены придорожной инфраструктуре, ведь из-за отсутствия полноценного отвода воды, почва подмывается, а это приводит к разрушению укрепляющей насыпи, основания дорожной одежды и опорных плит. Но самое главное — подвергает опасности сотни людей, которые ежедневно курсируют основной трассой области. Срабатывает принцип домино, когда изменение одного элемента конструкции порождает цепную реакцию. И теперь дорожники, вместо того, чтобы выполнять плановые ремонты, должны восстанавливать изуродованное и раскуроченное место орудования здешнего вандала. А это миллионы гривен налогоплательщиков. Зато теперь мы знаем, как выглядит двор на миллион, — говорится в сообщении.
Представители Службы автомобильных дорог обратились в правоохранительные органы для расследования и призывают наказать мужчину и обязать его возместить государству нанесенный ущерб
Напомним, сотрудники коммунального предприятия «Николаевводоканал» снова зафиксировали попытку кражи плит с инспекторской дороги, которая является частью комплекса водовода «Днепр-Николаев».