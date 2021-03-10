В связи с рекордным количеством пациентов с Covid-19, заполняющих отделения интенсивной терапии в Чешской Республике, во вторник за пределы страны на лечение вывезли первого пациента.

Об этом пишет ZN.ua.

68-летнюю женщину перевезли в Рацибож в Польше из клиники в городе Усти-над-Орлици.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что еще шесть пациентов из другого региона доставят в Германию.

Пардубице первым из 14 регионов страны заявил, что на прошлой неделе отделения интенсивной терапии в его пяти региональных больницах были переполнены пациентами с Covid-19 в тяжелом состоянии.

Помимо необходимости работать в защитном снаряжении, персонал «настолько занят, что у них нет времени есть, пить или, извините, сходить в туалет».

Палата г-жи Спелиновой была преобразована в палату Covid, что является обычной практикой, принятой во многих клиниках по всей стране для лечения инфицированных.

Но даже эти расширенные возможности достигли своих пределов.

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны предсказал, что эта неделя будет «самой критической» для больниц, испытывающих трудности с размещением пациентов.

По данным его министерства, 8 478 пациентов с Covid-19 нуждались в госпитализации в понедельник, 8 числа.

Из них 1789 человек находились в отделении интенсивной терапии.

По данным Университета Джона Хопкинса, за последние две недели среднее число ежедневных смертей выросло с 1,44 на 100 000 человек 22 февраля до 1,88 в понедельник.

Это худший показатель в мире.

В стране с населением 10,7 миллиона человек было зарегистрировано более 1,3 миллиона подтвержденных случаев заболевания, из которых 22 147 умерли.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в настоящее время здесь самый высокий уровень инфицирования на душу населения в ЕС.

Чтобы справиться с всплеском, связанным с очень заразным вариантом коронавируса, Чешская Республика активировала план по переводу десятков своих пациентов в больницы в Германии, Польше и Швейцарии.

Три страны ранее предлагали лечение в своих больницах вместе с Австрией и Словенией.

Правительство также приказало медицинским и другим студентам университетов и старших классов, а также медицинскому персоналу поликлиник оказать помощь больницам, испытывающим трудности.

Ранее сообщалось, что в Чехии впервые скончался от коронавируса ребенок в возрасте до 15 лет. Инцидент произошел в Пльзеньском крае.