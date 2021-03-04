В Чехии впервые скончался от коронавируса ребенок в возрасте до 15 лет. Инцидент произошел в Пльзеньском крае.

Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на Министерство здравоохранения Чехии.

В Пльзеньском крае (на западе страны) скончалась от коронавируса 8-летняя девочка. Это первый ребенок в возрасте до 15 лет, умерший во время пандемии", - говорится в сообщении.

Отметим, что в конце прошлого года также сообщалось о рождении мертвого ребенка, мать которого находилась в больнице с коронавирусом. Однако позднее эти данные были удалены из статистик Минздрава.

По данным ведомства, с начала пандемии в Чехии скончались 21 128 человек, из них 16 - в возрасте до 30 лет. Самой пожилой пациентке, погибшей от последствий коронавируса, было 110 лет.

В настоящее время в стране зафиксировано 158,5 тысячи случаев COVID-19, 8231 человек госпитализированы.

Напомним, вице-премьер Чехии Карел Гавличек сообщил, что, согласно решению правительства, отныне компании обязаны тестировать своих работников на коронавирус