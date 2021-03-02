Вице-премьер Чехии Карел Гавличек сообщил, что, согласно решению правительства, отныне компании обязаны тестировать своих работников на коронавирус

Об этом сообщает Укринформ

По его словам, «комплексное тестирование в компаниях будет обязательным». Все предприятия, где работают более 250 человек, должны обеспечить их тестирования уже начиная с 3 марта. Для компаний с персоналом от 50 до 249 сотрудников тестирования стартует 5 марта.

Как уточняется, достаточно будет тестов на антиген. И только если результат окажется положительным, необходимо пройти ПЦР-тест.

Всего в течение следующих двух недель тестирования должны пройти 2,1 миллиона работников примерно 10 тысяч предприятий. Работодателей, отказываться выполнять это распоряжение, будут штрафовать.

В конце прошлой недели правительство Чехии пообещал взять на себя расходы на четыре теста за месяц на одного работника.

Кроме того, правительство решило запретить работу столовых на предприятиях, чтобы люди не собирались в одном месте. Всем, кто может работать из дома, настойчиво советуют перейти именно на такой режим.

Ранее правительство Чехии приняло решение продлить чрезвычайное положение до 28 марта и ввело ряд жестких ограничений в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Согласно новым правилам, с 1 марта маски обязательны на открытом воздухе независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию с другими людьми или нет. Исключение применяется только в том случае, если человек находится в одиночестве.

Маски также будут обязательным на рабочем месте. Исключение составляют лишь люди, которые в комнате одни. Их необходимо надевать в магазинах, учреждениях и в транспорте.

С понедельника школы, садики и детские группы не будут работать, за исключением тех, которые посещают дети медицинских работников.

В течение месяца действует запрет на передвижение между регионами, не допускается выезжать за пределы района, где человек прописан, кроме нескольких исключительных причин.

Выгул собак ночью возможен только в радиусе 500 метров от дома.

Закрываются некоторые магазины, которые до сих пор имели право работать, например, канцелярские магазины, обувные или магазины оружия.

Правительство продлило чрезвычайное положение собственным решением, что ему разрешил сделать Сенат. Парламент ранее в тот же день отказал утвердить ЧС, несмотря на призыв премьера поддержать просьбу из-за угрозы полного коллапса системы здравоохранения.

В последнюю неделю в стране каждый день количество новых заражений в среднем на 3000 больше, чем неделю назад. Средний показатель заболеваемости составляет 761 на 100 тысяч населения, в некоторых районах показатель превышает 1000.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield индийского производства.