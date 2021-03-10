Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них - в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В Донецкой области СММ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня, включая 83 взрыва неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли в северном направлении от Широкино.
За предыдущие сутки в Донецкой области зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство которых произошли в районах к северу и востоку от участка разведения в районе населенного пункта Золотое. За предыдущие сутки в этой области нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.
Как сообщалось, в течение прошлых суток на Донбассе зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них - в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В Донецкой области СММ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня, включая 83 взрыва неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли в северном направлении от Широкино.
За предыдущие сутки в Донецкой области зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство которых произошли в районах к северу и востоку от участка разведения в районе населенного пункта Золотое. За предыдущие сутки в этой области нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.
Как сообщалось, в течение прошлых суток на Донбассе зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.