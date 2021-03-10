Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области СММ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня, включая 83 взрыва неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли в северном направлении от Широкино.

За предыдущие сутки в Донецкой области зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство которых произошли в районах к северу и востоку от участка разведения в районе населенного пункта Золотое. За предыдущие сутки в этой области нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Как сообщалось, в течение прошлых суток на Донбассе зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.