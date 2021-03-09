В течение текущих суток на Донбассе зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом cообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Неподалеку от населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселках Лебединский и Южное противник совершил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Троицкое оккупанты открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении было замечено обустройство противником инженерных позиций.

В ответ на действия противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе неподалеку от позиций украинских войск нашли российский БПЛА, который принадлежал ФСБ Российской Федерации.