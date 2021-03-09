В зоне боевых действий на Донбассе неподалеку от позиций украинских войск нашли российский БПЛА, который принадлежал ФСБ Российской Федерации.

Об этом сообщили журналист Александр Махов и InformNapalm.

Как отметил журналист, российский БПЛА вышел из строя и упал вследствие технической неисправности батареи питания. Отдельные детали беспилотника были маркированы пометкой ФСБ РФ с серийным номером.

В посте журналиста отмечалось, что это якобы модель российского БПЛА Zala 421-08, однако по определенным визуальным особенностям, волонтеры международного сообщества InformNapalm предполагают, что это другая модификация российского разведывательного беспилотника, а именно — «Гранат-1».

В открытых источниках можно найти информацию, что ФСБ РФ для своих задач использует и БПЛА «Гранат-1» и БПЛА Zala 421-08. Эти модели достаточно легко спутать визуально. Например, в ноябре 2020 в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе был сбит российский военный БПЛА, официальные источники сообщили тогда, что это был «Гранат-1», но при более детальном анализе фотографий волонтеры OSINT-расследователи позже идентифицировали взбитую модель как Zala 421-08.

Интересно, что 8 июля 2020 в Донбассе зафиксировали также новейший российский многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр» из комплекса МК-БЛА-01, который предназначен для осуществления контроля над обстановкой и ведения воздушной разведки. В забронированном пространстве салона автомобиля также установлены специальные контейнеры для транспортировки БПЛА двух российских модификаций: «Стрекоза» (тип Zala 421-08) и «Ласточка» (тип Zala 421-04М).

Однако, кроме визуального различия, в пользу версии, что идентифицирует найденный БПЛА как «Гранат-1» можно привести также аналогичный случай, произошедший 2 апреля 2017 в районе Светлодарска. Тогда украинские военные также нашли российский БПЛА «Гранат-1» с маркировкой ФСБ РФ.

Напомним, в январе на Донбассе беспилотник боевиков сбросил гранату, вследствие чего двое украинских военных были ранены.