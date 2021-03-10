Вечером во вторник, 9 марта, в Кропивницком произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Информацию о взрыве неизвестного происхождения в квартире на втором этаже многоэтажки спасатели получили в 19:52. Инцидент произошел на улице Юрия Коваленко, 7.

В 20:40 возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м. В результате взрыва пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу. Еще семерых жильцов эвакуировали.

Напомним, 21 июня 2020 года в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).