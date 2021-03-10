В Одесской области разоблачили группировку, которая организовала канал незаконной переправки мигрантов через государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Группу преступников, организовавших канал незаконной переправки нелегальных мигрантов через государственную границу Украины, разоблачили правоохранители в Одесской области. Разоблачение произошло в результате комплекса мер, проведенных оперативными сотрудниками Одесского отряда совместно с подразделением миграционной полиции ГУНП в Одесской области, СО Черноморского ОП, под процессуальным руководством Ильичевской местной прокуратуры», — говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что 26 ноября 2020 года в Черноморский порт паромным сообщением «Карасу — Черноморск» из Турции прибыло грузовой транспортное средство. Во время его осмотра правоохранители обнаружили 13 нелегальных мигрантов без каких-либо документов. Семь из них оказались гражданами Ирака, пятеро — Сирии и один — Турции.

Как было установлено впоследствии, нелегальные мигранты пытались таким образом попасть в Германию. Пограничники также выяснили, что за такое экстремальное путешествие мужчины заплатили денежное вознаграждение.

«В рамках уголовного производства правоохранители осуществили санкционированный обыск по месту жительства одного из фигурантов. Кроме того, в ходе установления всех обстоятельств уголовного преступления правоохранителям удалось получить доказательства причастности двух водителей, граждан Турции, которые из корыстных побуждений переместили нелегальных мигрантов на территорию Украины. Оперативники раскрыли всю схему противоправной деятельности и роль каждого из причастных лиц», — отмечают в ГПСУ.

Участникам преступной группировки объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Черноморском порту Одесской области правоохранители задержали нелегальных мигрантов из Сирии.

Летом в Одессе правоохранители выявили в швейном цеху 25 вьетнамцев-нелегалов, из которых 9 были с высокой температурой.