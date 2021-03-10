В Закарпатской области пограничники остановили двух граждан Ливана, которые готовились незаконно перебраться через украинскую границу, чтобы добраться до Словакии.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Сигнализационный комплекс уведомил правоохранителей о неизвестных лицах в приграничном районе, туда направились дежурные отряды, которые и обнаружили двух мужчин в десятке метров от границы.
Задержанные сообщили, что у них гражданство Ливана, но при они так и не смогли представить подтверждающих документов, для составления протокола об административном правонарушении обоих доставили в пункт контроля.
Напомним, в Сумской области пограничники задержали гражданина Украины с поддельными свидетельствами на регистрацию транспортного средства и прицепа.
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В Закарпатской области пограничники остановили двух граждан Ливана, которые готовились незаконно перебраться через украинскую границу, чтобы добраться до Словакии.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Сигнализационный комплекс уведомил правоохранителей о неизвестных лицах в приграничном районе, туда направились дежурные отряды, которые и обнаружили двух мужчин в десятке метров от границы.
Задержанные сообщили, что у них гражданство Ливана, но при они так и не смогли представить подтверждающих документов, для составления протокола об административном правонарушении обоих доставили в пункт контроля.
Напомним, в Сумской области пограничники задержали гражданина Украины с поддельными свидетельствами на регистрацию транспортного средства и прицепа.