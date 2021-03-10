В Закарпатской области пограничники остановили двух граждан Ливана, которые готовились незаконно перебраться через украинскую границу, чтобы добраться до Словакии.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Сигнализационный комплекс уведомил правоохранителей о неизвестных лицах в приграничном районе, туда направились дежурные отряды, которые и обнаружили двух мужчин в десятке метров от границы.

Задержанные сообщили, что у них гражданство Ливана, но при они так и не смогли представить подтверждающих документов, для составления протокола об административном правонарушении обоих доставили в пункт контроля.

Напомним, в Сумской области пограничники задержали гражданина Украины с поддельными свидетельствами на регистрацию транспортного средства и прицепа.