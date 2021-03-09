В Сумской области пограничники задержали гражданина Украины с поддельными свидетельствами на регистрацию транспортного средства и прицепа.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Во время проверки документов у водителя автомобиля «DAF» правоохранители усомнились в действительности регистрационных документов, поэтому провели углубленную проверку.

Оказалось, что свидетельства про регистрацию транспортного средства и прицепа имеют признаки полной подделки.

Во время общения с правоохранителями мужчина признался, что использует поддельные документы, в которых указаны фальшивые сведения о массе транспортного средства и прицепа и предоставил действительные регистрационные документы на автомобиль и прицеп.

Открытое уголовное производство , предусмотренное статьей 358 Уголовного кодекса Украины.