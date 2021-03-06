Украинские пограничники обнаружили незаконно ввезеный товар, злоумышленники пытались создать ложное представление, что в машине перевозят гуманитарную помощь.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Автомобиль прибыл в контрольно-пропускной пункт, где его пристальным досмотром занялись правоохранители. В результате среди гумпомощи были обнаружены незаконно ввезеные товары: еда, косметика и бытовые средства.

Сумма конфиската, изъятого Гостаможслужбой, составила 2,3 миллиона гривен.

Напомним, украинские пограничники задержали 5 марта гражданина Сирии и марокканца, те пытались попасть в страны Европейского союза, обогнув контроль.