В поселке Березанка неизвестные разломали семь памятников на местном кладбище.

Об этом сообщила местная жительница в Facebook.

Об акте вандализма уведомили местное отделение полиции. Расколотые таблички были именными: Коваленко Иван Иванович (1924-1989); Коваленко Вера Незеровна (1929-1986); Кобылинский Николай Михайлович (1939-1993); Унтилов Константин Иванович (1914-1987); Станиславская Акулина Михайловна (1920-2010); Слюсаренко Ефросинья Григорьевна (1906-1994); Чернеженко Ирина Семеновна (1900-1984).

Местная администрация просит обратиться лиц, которые являются родственниками людей, чьи захоронения пострадали. Контактные номера: (0515) 32-13-43 – секретарь исполкома Березанского сельсовета Наталья Семеновна Клищенко, (095) 205-23-90 – участковый полицейский Виктор Петрович Михайленко.

Ранее НикВести сообщали, что в Березанской центральной районной больнице уже несколько месяцев не предоставляют квалифицированную медпомощь - в медучреждении перестали проводить операции.