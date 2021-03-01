В Березанской ЦРБ уже несколько месяцев не предоставляют квалифицированную медпомощь - в районной больнице перестали проводить операции.

Информация о проблемном вопросе поступила от жителя Березанки на редакционную почту НикВести.

Березановцы рассказали, что в больнице не работает основной функционал - не делают операций. Температура в палатах опустилась ниже 18 °C.

Автор письма указал, что операции до сих пор не проводятся, несмотря на предыдущие обращения живущих в Березанке. В ЦРБ объясняют сложившуюся ситуацию тем, что «забыли» заказать медикаменты для оказания профессиональной помощи.

— Рядовые медработники ЦРБ говорят, что такая ситуация недопустима, потому что при инфарктах и инсультах помощь нужно оказывать как можно быстрее, счет идет на минуты, а то и секунды. Поэтому в сложившейся ситуации шансы больных не получить инвалидность, да и просто остаться в живых резко сокращаются, — подчеркнул автор обращения.

Читатель добавил, что перед пациентами встала новая проблема – в помещении стоят низкие температуры после отключения отопления, в результете чего повышается шанс заболеть.

— По сути, больница на 90% перестала выполнять свои функции. Но и это еще не все… В ЦРБ отключили отопление, температура в палатах 16-17 градусов, — волнуется житель Березанки.

В тоже время, главврач больницы Наталья Таранова в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказала, что больница неспособна закупить препараты из-за бюрократических проволочек. В Минздраве пока не утвердили новое название в рамках реформы – Березанская ЦРБ должна была стать КНП «Березанская ЦРБ» Березанского райсовета. Документы о смене названия находятся в Министерстве с середины лета.

— В связи с тем, что у нас изменилось название предприятия в апреле 2020 года, я еще тогда не была главным врачом, нужно было переделать документы. Мы начали их переделывать, я приступила к обязанностям 14 июля, документы мы подали в июле. Сегодня эти документы находятся в Киеве, это обстоятельство не зависит ни от меня, ни от кого. Лицензия на наркотические средства у нас действительна до 2022 года, но нужно в лицензии поменять название. И до сих пор это название меняется. К сожалению, сегодня мы не можем закупать наркотические средства из-за того, что больница по документам со старым названием, — рассказала Наталья Таранова.

Ранее НикВести сообщали, что ители Березанки пожаловались, что в местной центральной районной больнице отопление работает с перебоями, а температура в помещении не поднимается выше 12℃.