Жители Березанки пожаловались, что в местном медучреждении не оказывают квалифицированной помощи — в больнице не проводят операций.

Соответствующее обращение поступило от жителя Березанки на редакционную почту НикВести.

Читатель сообщил, что в поселке не проводят операций первоначальной важности, потому что в районную больницу не закупили достаточного количества медикаментов для наркоза.

— В Березанской ЦРБ уже больше месяца, как люди не имеют доступа к полноценной медицинской хирургической помощи. Не проводятся операции — ни плановые, ни экстренные. Всех отправляют в Николаев. Почему сложилась такая ситуация? Кто-то «забыл» сделать закупку медикаментов для наркоза. И неизвестно, сколько еще будет длиться эта проблема. Директор ЦРБ Таранова Н.В. и ее заместитель Носуленко О.Е. молчат и делают вид, что проблемы вообще не существует. От местных депутатов также какого-либо ответа добиться невозможно, — рассказал житель Березанки.

Местный житель добавил, что не у всех проживающих в Березанке людей есть средства на поездку и длительное лечение в Николаеве. По его словам, для многих это «космические» цены.

— Бедные, в буквальном смысле, сельские жители отдают последние копейки за лечение в городе, и на это всем наплевать. Как администрации ЦРБ, так и местным властям, — подчеркнул автор обращения.

Ранее НикВести сообщали, что жители Березанки пожаловались, что в местной центральной районной больнице отопление работает с перебоями, а температура в помещении не поднимается выше 12℃.