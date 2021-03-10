Фото - Бердянск 24

В Бердянске на седьмом этаже многоквартирного дома произошел взрыв. В результате происшествия двое мужчин погибли, одну женщину доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент произошел в доме по улице Волонтеров, на сигнал сразу выехала оперативно-следственная группа и отряд реагирования патрульной полиции. Правоохранители выяснили, что в помещении сдетонировало неизвестное устройство, в результате взрыва погибли жители квартиры — двое мужчин, женщину 1971 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция устанавливает все подробности, которые привели к детонации неизвестного устройства.

Напомним, 1 марта в медицинское учреждения с осколочными ранениями ног доставили николаевца, который нечаянно активировал гранату в центре Николаева.