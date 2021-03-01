1 марта в медицинское учреждения с осколочными ранениями ног доставили николаевца, который нечаянно активировал гранату в центре Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Из-за неосторожного обращения с взрывчатами веществами, 43-летний мужчина взорвал гранату РГД-5 и получил ранения, после чего попал в отделение медучреждения.

Полиция начала уголовное производство по ряду статей. В частности, по статье 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение» и по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины «Неаккуратное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Наказание по обоим статьям может достигать семи лет лишения свободы.

Сейчас следователи устанавливают откуда мужчина взял гранату и при каких обстоятельствах она взорвалась.

Ранее НикВести сообщали, что в Арбузинке на территории частного домовладения прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина.