В Вознесенском районе Николаевской области зафиксировали действия налоговых мошенников, которые обманывают людей по телефону.

Соответствующее письмо поступило на редакционную почту НикВести.

Неизвестные обращаются по телефону к предпринимателям от имени руководства ГНС Николаевщины и просят перевести деньги на специально открытый для этого счет в банке для решения «проблемных вопросов».

По словам исполняющего обязанности начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрия Прокофьева, недавно аферисты появились и на территории Вознесенского района.

— Они звонят по телефону субъектам хозяйственной деятельности от моего имени и требуют перечислить средства в размере 5 тысяч гривен. Звонки поступают с мобильных телефонов по номерам: 0667059615 и 0990665178, — рассказал Дмитрий Прокофьев.

Он также призвал субъектов хозяйственной деятельности не поддаваться на провокационные требования мошенников, проверять информацию и сообщать о действиях аферистов в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Николаевской области, а также в полицию.

Напомним, в Главном управлении ГНС в Николаевской области раньше уже отмечали на территории области увеличение количества случаев телефонного мошенничества.