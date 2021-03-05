В Николаевской области возобновились факты мошеннических телефонных звонков якобы от имени должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области.

Об этом сообщил и.о. начальник ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

По его словам, аферисты с помощью телефонных звонков и смс-сообщений требуют от субъектов хозяйствования перечислить деньги на специально открытый счет с целью «решения» проблемных вопросов.

В налоговой просят плательщиков налогов быть бдительными и в случае поступления подобных звонков с целью получения денег или озвучивания других незаконных требований сразу же сообщать об этом по телефону 50-19-13, на электронные почты по адресам mk.anticor@tax.gov.ua, mk.chief.anticor@tax.gov.ua или лично по адресу Николаев, улица Лягина, 6. Также о подобных случаях мошенничества следует уведомить Главное управление Национальной полиции в Николаевской области по телефону 102.