Утечка воздуха из отсеков российского сегмента Международной космической станции продолжается, эта проблема стала хронической заботой экипажа.

Об этом информирует Интерфакс.

Космонавт Сергей Рыжиков рассказал во время переговоров с Землей, что давление в изолированном отсеке на МКС, где ранее были закрыты две трещины, снизилось на60 миллиметровза минувшую ночь.

Накануне вечером экипаж станции закрыл люки в отсек модуля «Звезда», где была закрыта трещина, чтобы проверить, продолжается ли утечка воздуха.

Как сообщили в Ракетной корпорации «Энергия», все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из НАСА.

Ранее на Международной космической станции произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2.