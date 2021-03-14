В субботу, 13 марта, результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг погиб сотрудник правоохранительных органов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Двигаясь за рулем автомобиля Subaru со стороны Доброслава в направлении Одессы, 34-летний полицейский врезался в грузовик MAN с полуприцепом, который стоял на обочине на неосвещенном участке дороги.

В результате столкновения правоохранитель погиб от полученных травм на месте происшествия.

Напомним, вечером 6 марта на пересечении улиц Большая Морская и Никольская автомобиль «Москвич» сбил пожилую женщину, когда она пересекала дорогу в нарушение правил.