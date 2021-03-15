В доме по улице 1-я Линия, 15 в Николаеве из-за резкого скачка напряжения в электросети у жителей многоэтажки сгорела бытовая техника.

Инцидент произошел в понедельник утром, 15 марта, пишут «Новости-N».

По словам жильцов, утром они почувствовали запах дыма и услышали треск после чего появился запах гари.

— Я увидела, что из розеток идет дым. Было включено зарядное устройство, все затрещало, появился запах гари, я быстро все выключила. Я такого никогда не видела, но лампочки в люстре горели даже при выключенном выключателе, - рассказала жительница дома Юлия.

Девушка рассказала, что у нее в квартире перегорели лампочки, а у соседей сгорела бытовая техника, которая была включена в сеть, в частности, стиральные машины, компьютеры, холодильники и микроволновые печи.

Причиной стал скачок напряжения в сети — в некоторых квартирах, где стояли специальные приборы, замеры показали напряжение от 340 до 370 В.

Напомним, что в селе Бандурка Первомайского района из-за резких скачков напряжения у местных жителей сгорела бытовая техника, у некоторых сгорели и мобильные телефоны. Среди ночи загорелся трансформатор, к которому были подключены дома, расположенные на двух улицах Степная и Новая.