В прибрежной полосе Белосарайского залива Азовского моря государственные инспекторы обнаружили гибель бычка-мартовика.

Убытки государства оценивают примерно в 90,5 миллиона гривен, сообщает Азовский рыбоохранный патруль.

Гибель рыб инспекторы обнаружили 13 марта 2021 года, когда обследовали прибрежную полосу залива Азовского моря от села Куликовское Запорожской области до города Бердянск. Наибольшее скопление погибших рыб заметили в прибрежных защитных сооружениях — дамбах.

Расчет убытков, причиненных рыбному хозяйству Украины, эксперты провели на основании Акта обследования прибрежной полосы. Согласно им, погибли 467 тысяч рыб. Материалы обследования передадут правоохранителям для дальнейших действий.

Азовское бассейновое управление Государственного агентства рыбного хозяйства просит всех рыбаков быть ответственными и соблюдать правила рыболовства.

Напомним, в биосферном заповеднике «Аскания-Нова» 23 февраля зафиксировали новые случаи гибели птиц — в Госпродпотребслужбе заявили, что это произошло из-за отравления зерном.