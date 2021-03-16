В центре Николаева трое злоумышленников ограбили парикмахерскую и попытались спрятать украденный ноутбук.

Об этом уведомляет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Событие произошло вчера, 15 марта, примерно в 20:00. Правоохранители получили вызов о грабеже на улице Дунаева. Заявительница сообщила, что трое неизвестных мужчин украли ноутбук, который находился в помещении парикмахерской.

В ходе патрулирования указанной территории полицейские заметили на улице 8-го Марта трех мужчин, которые подходили под описание, но ноутбука у них не было. Позже заявительница сама узнала в них грабителей. Тогда же один из задержанных сообщил правоохранителям, что ноутбук они спрятали неподалеку.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств дела.

В феврале сообщалось, что в Вознесенске местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, украл мопед и насос с участка 71-летней женщины.