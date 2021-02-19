В Вознесенске местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, украл мопед и насос с участка 71-летней женщины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По информации правоохранителей, в Вознесенское районное управление полиции ГУНП в Николаевской области обратилась 71-летняя жительница районного центра и рассказала, что со двора ее дома исчез мопед. По словам заявительницы, транспортное средство она хранила в одном из вспомогательных помещений двора, а выйдя из дома, обнаружила его пропажу.

Оперативники установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 29-летний житель Вознесенска. По словам злоумышленника, вечером он проник на огражденную территорию двора, где через открытую дверь украл мопед и водяной глубинный насос. Правоохранители изъяли похищенные вещи и вернули их владелице.

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 и сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Южноукраинске полицейские охраны задержали по горячим следам мужчину, который украл телефон у знакомой.