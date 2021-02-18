В городе Южноукраинск Николаевской области полицейские охраны задержали по горячим следам мужчину, который украл телефон у знакомой.

Об этом сообщает Управление полиции охраны в Николаевской области.

В 16:19 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в Южноукраинске ограбили женщину. За несколько минут наряд реагирования Управления полиции охраны в Николаевской области прибыл на место.

Их встретила женщина, у которой похитили телефон. Она рассказала, что к ней подошел знакомый мужчина, вырвал гаджет из рук и быстро пошел.

Женщина рассказала, что мужчина из села Богдановка, поэтому может быть там. Полицейские поймали его возле парома, когда тот пытался уехать. В участке мужчина признался, что похитил телефон и рассказал полицейским охраны, что поступил так якобы из-за долга.

— Она мне должна! Никак не хочет возвращать две тысячи гривен. Поэтому, я забрал ее телефон, пока деньги не вернет. Именно так я ей и сказал «Не будет денег, не будет телефона», — сказал задержанный.

Следователями начато уголовное производство по ч.1 ст. 186 УК «Грабеж» — открытое хищение чужого имущества. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Первомайске правоохранители поймали на горячем вора, который разбил окно в доме и пробрался внутрь.