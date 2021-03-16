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Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами для международной террористической организации.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала», в том числе в интересах международных террористических группировок», — отмечается в сообщении.
В СБУ информируют, что в ходе обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличные в сумме более чем 3,9 миллиона гривен, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, «черную бухгалтерию» и другие доказательства преступной деятельности.
«Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, злоумышленники проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок», — говорится в сообщении.
По информации СБУ, организатор незаконной деятельности уведомлен о подозрении в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
В сообщении уточняется, что «хавала» — это название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетный началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.
«Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», — отмечают в СБУ.
Ранее СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавшую ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы.
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Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами для международной террористической организации.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала», в том числе в интересах международных террористических группировок», — отмечается в сообщении.
В СБУ информируют, что в ходе обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличные в сумме более чем 3,9 миллиона гривен, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, «черную бухгалтерию» и другие доказательства преступной деятельности.
«Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, злоумышленники проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок», — говорится в сообщении.
По информации СБУ, организатор незаконной деятельности уведомлен о подозрении в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
В сообщении уточняется, что «хавала» — это название систем внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетный началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на территории Ближнего и Среднего Востока.
«Указанная система денежных переводов активно используется членами террористических и других преступных группировок при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», — отмечают в СБУ.
Ранее СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавшую ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы.