16 марта в детском городке «Сказка» просела почва, под землю ушла часть плитки, вымощенной вокруг корабля.

Об этом сообщает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского горсовета.

Диаметр провала ориентировочно составил 1,5 на 2,5 метра, его глубина 2,5-3 метра. Проседание случилось из-за вымывания водой, коммунальщики обнаружили внутри дыры остатки керамического водопровода.

Специалисты КП «Николаевводоканал» планируют дальнейшие действия по исправлению последствий чрезвычайного происшествия на аварийном участке. Объект «Корабль» оградили предупредительными знаками, которые сообщают посетителям про опасность.

Напомним, в Николаеве объявили конкурсный отбор для занятия предпринимательской деятельностью на территории Детского городка «Сказка».