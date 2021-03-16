Мукачевский городской районный суд признал виновным местного жителя, который в сети обзывал потерпевшую нецензурными словами и угрожал расправой.
Об этом пишет Корреспондент.
В тексте приговора указывается, что на жителя Мукачево подала в суд женщина. Оказалось, что он обзывал потерпевшую нецензурными словами в сети и угрожал расправой. Полиция составила админпротокол по статье о мелком хулиганстве.
Обвиняемый свою вину признал, поэтому суд наложил на него минимальный штраф — 51 гривен. Кроме этого, ему придется заплатить 454 гривен судебных издержек.
Напомним, 2 марта, в центре Николаева посетитель кофейни кричал и оскорблял баристу за то, что она обслуживала его на украинском языке.
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Мукачевский городской районный суд признал виновным местного жителя, который в сети обзывал потерпевшую нецензурными словами и угрожал расправой.
Об этом пишет Корреспондент.
В тексте приговора указывается, что на жителя Мукачево подала в суд женщина. Оказалось, что он обзывал потерпевшую нецензурными словами в сети и угрожал расправой. Полиция составила админпротокол по статье о мелком хулиганстве.
Обвиняемый свою вину признал, поэтому суд наложил на него минимальный штраф — 51 гривен. Кроме этого, ему придется заплатить 454 гривен судебных издержек.
Напомним, 2 марта, в центре Николаева посетитель кофейни кричал и оскорблял баристу за то, что она обслуживала его на украинском языке.