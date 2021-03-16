Мукачевский городской районный суд признал виновным местного жителя, который в сети обзывал потерпевшую нецензурными словами и угрожал расправой.

Об этом пишет Корреспондент.

В тексте приговора указывается, что на жителя Мукачево подала в суд женщина. Оказалось, что он обзывал потерпевшую нецензурными словами в сети и угрожал расправой. Полиция составила админпротокол по статье о мелком хулиганстве.

Обвиняемый свою вину признал, поэтому суд наложил на него минимальный штраф — 51 гривен. Кроме этого, ему придется заплатить 454 гривен судебных издержек.

Напомним, 2 марта, в центре Николаева посетитель кофейни кричал и оскорблял баристу за то, что она обслуживала его на украинском языке.