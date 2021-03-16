В Великобритании неизвестные повредили последнюю работу британского уличного художника Бэнкси на стене Редингской тюрьмы.
Об этом сообщает BBC.
Изображение бегущего из тюрьмы заключенного – возможно, напоминающего писателя Оскара Уайльда – появилось на стене Редингской тюрьмы 1 марта. Вандалы зарисовали краской пишущую машинку внизу граффити и написали «Команда Роббо».
Роббо – британский художник в жанре граффити, который умер в 2014 году. У него с Бэнкси была давняя вражда. Она началась в 2009 году, когда Бэнкси закрасил один из рисунков Роббо рядом с Риджентс-каналом в Камдене. Их конфликт стал центральной темой телевизионного документального фильма телеканала Channel 4 Войны граффити.
Министерство юстиции Британии, которому принадлежит Редингская тюрьма, заявило, что им известно о ситуации, но отказалось от комментариев.
В горсовете заявили, что власть не может ничего сделать, а также назвали ситуацию неприятной, хоть и ожидаемой.
Напомним, мурал «Побег из Редингской тюрьмы» появился еще в понедельник 1 марта, но Бэнкси заявил о своем авторстве только некотрое время спустя.
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В Великобритании неизвестные повредили последнюю работу британского уличного художника Бэнкси на стене Редингской тюрьмы.
Об этом сообщает BBC.
Изображение бегущего из тюрьмы заключенного – возможно, напоминающего писателя Оскара Уайльда – появилось на стене Редингской тюрьмы 1 марта. Вандалы зарисовали краской пишущую машинку внизу граффити и написали «Команда Роббо».
Роббо – британский художник в жанре граффити, который умер в 2014 году. У него с Бэнкси была давняя вражда. Она началась в 2009 году, когда Бэнкси закрасил один из рисунков Роббо рядом с Риджентс-каналом в Камдене. Их конфликт стал центральной темой телевизионного документального фильма телеканала Channel 4 Войны граффити.
Министерство юстиции Британии, которому принадлежит Редингская тюрьма, заявило, что им известно о ситуации, но отказалось от комментариев.
В горсовете заявили, что власть не может ничего сделать, а также назвали ситуацию неприятной, хоть и ожидаемой.
Напомним, мурал «Побег из Редингской тюрьмы» появился еще в понедельник 1 марта, но Бэнкси заявил о своем авторстве только некотрое время спустя.