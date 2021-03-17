Вчера, 16 марта, в одном из сел Николаевского района области произошел пожар дачного дома.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 15:04 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании двухэтажного дачного дома на территории садово-виноградного общества «Флора» в селе Лупарево Галициновской ОТГ Николаевского района.

На место вызова направили дежурное отделение 5 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, а также пожарных Галициновского отряда местной пожарной охраны.

По прибытию установили, что пожар возник на втором этаже и распространился на крышу, из-за чего возникла угроза того, что пламя перекинется на все здание и рядом расположенный гараж.

Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали в 15:41, он возник в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Напомним, 15 марта в стенах фотостудии в Первомайске на Николаевщине произошел пожар.