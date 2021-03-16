В стенах фотостудии в Первомайске на Николаевщине произошел пожар.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 15 марта, на пункт связи 23 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре. Как оказалось, огонь охватил помещение фотостудии по улице Богопольская в Первомайске. О происшествии спасателям доложила хозяйка объекта.

На ликвидацию возгорания направили два отделения части. В 16:58 пожар площадью 20 квадратных метров локализовали, в 17:12 ликвидировали, его причина устанавливается.

Напомним, 14 марта в квартире девятиэтажного дома в Корабельном районе Николаева произошел пожар из-за оставленной на включенной плите еды.