В Николаевской области по причине неосторожного курения загорелся жилой дом, в пожаре погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Случай произошел сегодня, 17 марта. В 7:06 на пункт связи 21 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области сообщили, что из окон жилого дома в переулке Пионерском в Новой Одессе идет густой дым.

Прибыв на место, спасатели провели разведку, в ходе которой обнаружили в одной из комнат тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего устанавливается.

В 7:42 возгорание ликвидировали на площади 16 квадратных метров. Пожарные установили, что причиной стала неосторожность во время курения.

Напомним, 14 марта в квартире девятиэтажного дома в Корабельном районе Николаева произошел пожар из-за оставленной на включенной плите еды.