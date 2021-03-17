Сегодня, 17 марта, николаевские правоохранители получили сообщение от местной жительницы о том, что во время купания своего 11-месячного внука она обнаружила на его теле синяки.

Об этом пишет отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Со слов матери ребенка, они с сыном некоторое время жили отдельно от отца, у своих знакомых, на которых женщина временно оставляла младенца. Женщина утверждает, что не наносила сыну телесных повреждений и не знает, при каких обстоятельствах он мог их получить.

Ребенка доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи, сейчас он находится там вместе с матерью.

Событие квалифицировали по статье 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком», санкция которой предусматривает наказание от ограничения до лишения свободы на срок до пяти лет. Полиция устанавливает обстоятельства получения телесных повреждений и степень их тяжести.

Известно, что семья состоит на учете районной службы по делам детей, как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области пятилетний мальчик, оставленный без присмотра, ушел из дома, позже его тело нашли в пруду неподалеку.