В Николаевской области пятилетний мальчик, оставленный без присмотра, ушел из дома, позже его тело нашли в пруду неподалеку.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

По информации правоохранителей, тело ребенка нашли вчера днем, 16 марта, в селе Воеводское Арбузинского района.

Установлено, что он приехал туда вместе с родными в гости к родственникам. Пока взрослые были заняты, ребенок должен был находиться под наблюдением 72-летней бабушки, однако мальчик ушел с территории дома. Заметив его отсутствие через несколько часов, родные бросились на его поиски, однако нашли ребенка уже мертвым. Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 «Умышленное убийство малолетнего ребенка». Также начато расследование по статье 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, 15 февраля в одном из сел Николаевской области мальчик нашел спички, начал играть с ними и случайно поджег диван в доме.